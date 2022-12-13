Без балкона с кроватью на кухне: как выглядит однокомнатная квартира за 4,8 млн грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Однокомнатные квартиры на рынке Днепра всегда пользовались большим спросом. Купив жилье небольшого метража в нем можно оборудовать кухню-студию, спальню и даже рабочую зону, но при этом цена за оплату коммуналки не будет заоблачно-высокой. Однокомнатные квартиры в ЖК продают уже с ремонтом и мебелью, так что новому хозяину ничего не нужно будет делать, и начать проживать в своем доме с первого дня покупки. В отличии от дешевых квартир, где квадратные метры стоят дешевле, но перед тем, как туда въехать нужно вложить немало средств в ремонт помещения.

Журналисты dnepr. info собрали подборку самых дорогих однокомнатных квартир на продажу в Днепре с мебелью и ремонтом.

В 4,8 млн грн обойдется жилье на Набережной Победы. В квартире одна комната, общая площадь 48 кв.м. Получает, что один квадратный метр жилья обойдется в 100 тыс грн. Находится она на 21 этаже. В квартире панорамные окна с видом на Днепр.

Чуть дешевле, 4,1 млн грн обойдется квартира на улице Вернадского. Общая площадь помещения – 50 кв.м, то есть один метр жилья стоит почти 82,5 тыс грн. Рядом расположен городской парк. Однокомнатная также находится почти под самой крышей дома, на 24 этаже. По утверждению продавца, зимой коммуналка обойдется в 2,1 тыс грн, летом – в 1,1 тыс грн. В квартире индивидуальное отопление.

Жилье на улице Южной в Днепре стоит 3,6 млн грн за 40 кв.м. То есть, не смотря на меньшую цену в общем за квартиру, по факту один квадратный метр стоит дороже, чем на улице Вернадского и обойдется почти в 89 тыс грн. Расположена однокомнатная квартира в 11 этажном доме, на 5 этаже. В ней, как и везде, сделан ремонт и есть техника, но при этом всем этим добром активно пользуются квартиранты, поскольку помещение сейчас находится в аренде. Коммуналка зимой обходится в 2,1 тыс грн, а летом – почти в 1,3 тыс грн.

Однокомнатная на улице Исполкомовской в Днепре обойдется в 3,3 млн грн. Общая площадь помещения – 50 кв.м, за каждый из которых нужно отдать 66,6 тыс грн. Квартира находится на 13 этаже 21 этажного дома. Установлена система «теплый пол», индивидуальное отопление и электрокотел. Коммуналка зимой обойдется в 2,1 тыс грн, летом в 800 грн.

Однокомнатная на Титова продается за 3 млн грн. Расположена на 6 этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь 49 кв.м. Один метр жилья обойдется в 62 тыс грн. Окна выходят на стадион. Коммуналка зимой обойдется в 2 тыс грн, летом – в два раза дешевле.

За 2,9 млн грн можно купить однокомнатную в 48 кв.м на улице Европейская. Квадратный метр тут также обойдется в 62 тыс грн. Находится на 19 этаже 22 этажного дома. Оборудована системой «умный дом». В ЖК для жителей работает бассейн. В квартире буквально все находится в одной комнате – от плиты и стола для приготовления пищи до кровати.

2,8 млн грн нужно отдать за однокомнатную квартиру в Днепре, если захочется жить на улице Владимирская. Общая площадь помещения 49 кв.м. За каждый нужно заплатить почти 57 тыс грн. Проживая тут до центра города нужно будет добираться минут 20, минуя мост, но как пишет продавец, жилье находится «в экологически чистом районе». Летом коммуналка обойдется 1,5 тыс грн, зимой – на тысячу больше.

Также на левом берегу Днепра, на улице Луговской, можно купить квартиру за 2,4 млн грн. В однокомнатной 40 кв.м площади. Один обойдется в 60 тыс грн. В ней нет лоджии или балкона, несмотря на то, что помещение находится на 9 этаже многоэтажного дома, все работает от электричества: от плиты до отопления и горячей воды.

Столько же обойдется однокомнатная квартира на проспекте Гагарина в Днепре. Но в отличии от предыдущих вариантов, ее общая площадь – 28 кв. м, а это значит, что за каждый метр новый хозяин заплатит почти 86 тыс грн. В санузле установлен «теплый пол», кухня-студия, индивидуальное отопление в виде электрического котла. Находится на 8 этаже 12 этажного дома.

Самая недорогая квартира в нашей подборке находится на бульваре Кобзаря в Днепре. Расположена в 7 этажном доме, на предпоследнем этаже. Общая площадь 43 кв.м. За каждый нужно отдать 50 тыс грн или 2,1 млн грн за всю квартиру. В помещении есть кухня-студия, спальня и гардероб.

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