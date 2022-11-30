В Кривом Роге запланирован автопробегг в поддержку пленных

Незважаючи на те, що відбувається обмін та повернення наших захисників з російського полону, ще тисячі українських воїнів знаходяться у небезпеці. Воїни не мають можливості контактувати зі своїми рідними, про їх долю нічого не відомо.

В Кривом Роге жены, матери, дети пленных неоднократно организовывали акции с требованием вернуть их мужчин домой.

На этот раз, 3 декабря, в Кривом Роге запланирован автопробег в поддержку пленныхх. Акция всеукраинская и мирная.

Три колонны машин стартуют в 11:00, а через час они объединяются на площади Владимира Великого. Все, кто хочет принять участие, предлагается доказать свою позицию по вопросу освобождения захваченных защитников.

«Поддержите свою семью и друзей! Не оставайтесь равнодушными к судьбе жителей Кривого Рога, которые остаются в плену! Вместе мы – СИЛА!» – призывает Оксана Латанская, мать захваченного защитника «Азовстали».

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