В Кривом Роге запланирован автопробегг в поддержку пленных

В Кривом Роге жены, матери, дети пленных неоднократно организовывали акции с требованием вернуть их мужчин домой.
На этот раз, 3 декабря, в Кривом Роге запланирован автопробег в поддержку пленныхх. Акция всеукраинская и мирная.
Три колонны машин стартуют в 11:00, а через час они объединяются на площади Владимира Великого. Все, кто хочет принять участие, предлагается доказать свою позицию по вопросу освобождения захваченных защитников.
«Поддержите свою семью и друзей! Не оставайтесь равнодушными к судьбе жителей Кривого Рога, которые остаются в плену! Вместе мы – СИЛА!» – призывает Оксана Латанская, мать захваченного защитника «Азовстали».
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