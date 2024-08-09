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Откуда пошло название Таромского в Днепре: казацкий схрон и почтовый тракт

Сегодня 15:07
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Поселок Таромское в 2002 году полностью вошел в состав города. Первые жители стали селиться в начале XVIII века. Тогда это была казацкая слобода и называлась Тарентский Рог.

Новости Днепра про Откуда пошло название Таромского в Днепре: казацкий схрон и почтовый тракт

Журналисты dnepr.info узнали историю Таромского.

В XII веке территория называлась Тарентский Рог. Что там в это время было – точно сказать нельзя, но известно, что первые казацкие курени появились тут в 1564 году. Позже они выросли до полноценной казацкой слободы под названием «Таромская».  Есть интересная версия происхождения названия слободы. Местность тут скалистая и каменистая и раньше, когда на дороге ездили повозки, то проезжая этот берег они сильно «тарамтели», то есть тарахтели. Отсюда и родилось название «Таромское». Но насколько эта версия реальна – сказать сложно.

Еще одна версия происхождения названия – от тюрского «тарам», что значит: «разделять на части». Считается, что если подняться на гору в поселении, то можно увидеть, что оно, как рог врезается в речку. Еще одна версия говорит о том, что первым поселенцем на этой территории был казак по имени Тар – от него и пошло название поселения.

Балка в Таромском считается запорожским займищем, здесь были зимовники казаков и старшин Новокайдакской Паланки. Но сведений о казацком периоде истории Таромского сохранилось очень мало.

Новости Днепра про Откуда пошло название Таромского в Днепре: казацкий схрон и почтовый тракт

Как отмечал французский инженер Гийом де Боплан, было местом казацких схронов, где кроме казны и трофеев могли прятаться местные жители во время набега татар. А еще во времена казаков тут был обширный лес и степь с густой и высокой травой, в которой мог спрятаться человек.

После основания Екатеринослава, почтовый тракт в город проходил по окраинам Таромского, а после строительства железной дороги почтовый тракт превратился в станцию «Сухачевка».

Новости Днепра про Откуда пошло название Таромского в Днепре: казацкий схрон и почтовый тракт

В 1764 году территория стала государственной военной слободой. Насчитывала она около 70 домов. В 1794 году в Таромском был возведен Свято-Покровский храм. Через 100 лет тут была открыта школа. На то время Таромское уже превратилось в село.

Сто лет назад на территории было почти 700 домов и 3 тыс человек населения, работали тепловые и ветряные мельницы, маслобойки, круподерки, кожевенные заводы, кузницы. Было построено 2 школы, имелась одна хата-читальня, амбулатория. Тогда Таромское входило в Диевский район. До начала Второй мировой войны тут проживало уже более 15 тыс человек.

В 1970-м году Таромское вошло в состав Днепропетровска, но имело статус населенного пункта. Здесь был свой поселковый совет, исполком, председатель и отдельный бюджет. В 2002 году поселок вошел в состав нынешнего Новокодацкого района.

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Новости Днепра про Откуда пошло название Таромского в Днепре: казацкий схрон и почтовый трактУкраїнська Новости Днепра про Откуда пошло название Таромского в Днепре: казацкий схрон и почтовый трактРусский

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