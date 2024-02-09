Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий

Национальная служба здоровья Украины разработала Гид по Программе медицинских гарантий. Это своего рода руководство для жителей Украины, которое дает ответы на различные вопросы, связанные с посещением медучреждения и покупки в аптеке препаратов по программе «Доступні ліки».

Журналисты dnepr.info узнали, что можно почерпнуть нового из этого Гида.

Про пакеты медицинских услуг

Пакеты медицинских гарантий – это перечень услуг, которые пациент может получить в больнице бесплатно. За него уже заплатило государство. В пакете прописан объем услуг для пациентов – какие это могут быть анализы, процедуры, и т.п. А также прописаны требования к медицинскому учреждению, которые эти услуги предоставляет: сколько там должно быть врачей, какое должно быть оборудование и прочее.

Пакеты медицинских гарантий доступны как для пациентов коммунальных медучреждений, так и для частных клиник, если они соответствуют требованиям НСЗУ.

Как получить бесплатную медицинскую помощь

В Гиде подробно расписано что необходимо пациенту для получения бесплатной медицинской помощи у разных специалистов – от семейного врача до профильного узкого специалиста. Первое, что следует сделать – это подписать декларацию с семейным врачом. В гиде прописано что значит «первичная» и «вторичная» медицинская помощь и как ее получить. Какая цель той или иной процедуры.

Какие услуги могут быть платными

В Гиде детально прописано какие услуги в медучреждении могут быть платными. Так, если пациент обратился для проведения процедуры или анализа без направления, то эта услуга платная, кроме обращения к гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу, фтизиатру, педиатру.

Также без направления и бесплатно можно обращаться к врачу определенной специализации у которого больной наблюдается.

Заплатить придется за медицинский осмотр для получения выездной визы, периодический профилактический медосмотр при принятии на работу и для получения удостоверения водителя, кроме случаев, когда такие осмотры проводятся по направлению органов государственный службы занятости.

Заплатить нужно будет и за прохождения осмотра для получения права получения и ношения оружия.

К платным услугам относится зубное протезирование, оздоровительный массаж, пребывания в стационаре родителей вместе с ребенком, выбор врача во время ведения родов.

Как получить лекарства по программе «Доступні ліки»

В Гиде детально прописано как получить лекарства в аптеках Днепра бесплатно или с небольшой доплатой в рамках программы реимбурсации медицинских препаратов. Прописано при каких недугах могут выписать такие лекарства, кто их может выписать, где их купить и прочее.

Гид можно загрузить в телефон, чтобы он всегда был под рукой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: