Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий

Журналисты dnepr.info узнали, что можно почерпнуть нового из этого Гида.
Пакеты медицинских гарантий – это перечень услуг, которые пациент может получить в больнице бесплатно. За него уже заплатило государство. В пакете прописан объем услуг для пациентов – какие это могут быть анализы, процедуры, и т.п. А также прописаны требования к медицинскому учреждению, которые эти услуги предоставляет: сколько там должно быть врачей, какое должно быть оборудование и прочее.
Пакеты медицинских гарантий доступны как для пациентов коммунальных медучреждений, так и для частных клиник, если они соответствуют требованиям НСЗУ.
В Гиде подробно расписано что необходимо пациенту для получения бесплатной медицинской помощи у разных специалистов – от семейного врача до профильного узкого специалиста. Первое, что следует сделать – это подписать декларацию с семейным врачом. В гиде прописано что значит «первичная» и «вторичная» медицинская помощь и как ее получить. Какая цель той или иной процедуры.
В Гиде детально прописано какие услуги в медучреждении могут быть платными. Так, если пациент обратился для проведения процедуры или анализа без направления, то эта услуга платная, кроме обращения к гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу, фтизиатру, педиатру.
Также без направления и бесплатно можно обращаться к врачу определенной специализации у которого больной наблюдается.
Заплатить придется за медицинский осмотр для получения выездной визы, периодический профилактический медосмотр при принятии на работу и для получения удостоверения водителя, кроме случаев, когда такие осмотры проводятся по направлению органов государственный службы занятости.
Заплатить нужно будет и за прохождения осмотра для получения права получения и ношения оружия.
К платным услугам относится зубное протезирование, оздоровительный массаж, пребывания в стационаре родителей вместе с ребенком, выбор врача во время ведения родов.
В Гиде детально прописано как получить лекарства в аптеках Днепра бесплатно или с небольшой доплатой в рамках программы реимбурсации медицинских препаратов. Прописано при каких недугах могут выписать такие лекарства, кто их может выписать, где их купить и прочее.
Гид можно загрузить в телефон, чтобы он всегда был под рукой.
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