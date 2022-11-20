Авточернетка

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Кондитер из Днепра сделал торт в честь Чемпионата мира по футболу Сегодня 12:49 Известный на весь город кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять кондитерскими шедеврами. В этот раз Дмитрий реалистично воспроизвел футбольную тему. Из медовых коржей и других продуктов кондитер сделал мяч и бутсы. Вес такого торта – 3,5 килограмма. В своем посте на фейсбуке Дмитрий […]

Кондитер из Днепра сделал торт в честь Чемпионата мира по футболу

Сегодня 12:49

Известный на весь город кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять кондитерскими шедеврами.

В этот раз Дмитрий реалистично воспроизвел футбольную тему. Из медовых коржей и других продуктов кондитер сделал мяч и бутсы.

Вес такого торта – 3,5 килограмма.

В своем посте на фейсбуке Дмитрий Никифоренко написал:

И, несмотря на то, что сборная Украины не будет принимать в нем участие, большое количество поклонников этого вида спорта будет наслаждаться этим событием.

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