Авточернетка

Кондитер из Днепра сделал торт в честь Чемпионата мира по футболу
Сегодня 12:49
Известный на весь город кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять кондитерскими шедеврами.
В этот раз Дмитрий реалистично воспроизвел футбольную тему. Из медовых коржей и других продуктов кондитер сделал мяч и бутсы.
Вес такого торта – 3,5 килограмма.
В своем посте на фейсбуке Дмитрий Никифоренко написал:
Елизавета Бельмас
И, несмотря на то, что сборная Украины не будет принимать в нем участие, большое количество поклонников этого вида спорта будет наслаждаться этим событием.
Автор:
Один из фондов, основанных в Днепре, будет проводить розыгрыш с…
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Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает создавать настоящие кулинарные шедевры.
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