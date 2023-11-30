Каких потребителей в Днепре могут оставить без света: перечень

Журналисты dnepr.info узнали за что жителям Днепра могут отключить свет.
Даже за большие долги бытовому потребителю в военное время не будут отключать свет. Но это не повод не платить за электроэнергию или продолжать копить долги. Есть ряд причин по котором потребитель все-таки может остаться без электричества даже когда в стране идет полномасштабная война.
Отключить свет не могут в доме, но могут в гараже или гаражном кооперативе. С 2023 года такие объекты платят за электричество по промышленному тарифу, а значит на них распространяется правила, действующие на промышленных потребителей.
Если бытовой потребитель стал предпринимателем и использует электроэнергию в квартире или доме для бизнеса и об этом стало известно облэнерго. В таком случае он может лишиться света, если не перезаключит договор как юридический потребитель электричества.
Если у бытового потребителя есть долг за неучтенную электроэнергию, то есть когда работники облэнерго зафиксировали факт кражи потребителем электричества, а он не захотел за нее заплатить.
Также могут отключить свет, если бытовой потребитель не пустит работников обэнерго проверить его домашний счетчик или не захочет менять его.
К категориям граждан, которым при любых обстоятельствах не будут отключать свет относятся: многодетные семьи или те, где есть более трех приемных детей, а также детские дома семейного типа.
Не «отрежут» свет лицам с инвалидностью I или II группы, а также тем, кто использует медицинские приборы, которые требуют постоянного тока.
Не выключат электричество и тем, кто ухаживает за детьми с инвалидностью или теми, кто получил увечья в детстве.
Для того, чтобы подтвердить свой статус многодетной семьи, инвалидность или наличие в квартире специальных медицинских приборов нужно иметь справку и заранее принести ее в облэнерго.
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