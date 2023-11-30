Каких потребителей в Днепре могут оставить без света: перечень

Пока в Украине действует военное положение, то бытовых потребителей за долги не будут отключать от электроэнергии. Но «отрезать» свет могут по другим причинам.

Журналисты dnepr.info узнали за что жителям Днепра могут отключить свет.

Даже за большие долги бытовому потребителю в военное время не будут отключать свет. Но это не повод не платить за электроэнергию или продолжать копить долги. Есть ряд причин по котором потребитель все-таки может остаться без электричества даже когда в стране идет полномасштабная война.

Кому могут отключить свет

Отключить свет не могут в доме, но могут в гараже или гаражном кооперативе. С 2023 года такие объекты платят за электричество по промышленному тарифу, а значит на них распространяется правила, действующие на промышленных потребителей.

Если бытовой потребитель стал предпринимателем и использует электроэнергию в квартире или доме для бизнеса и об этом стало известно облэнерго. В таком случае он может лишиться света, если не перезаключит договор как юридический потребитель электричества.

Если у бытового потребителя есть долг за неучтенную электроэнергию, то есть когда работники облэнерго зафиксировали факт кражи потребителем электричества, а он не захотел за нее заплатить.

Также могут отключить свет, если бытовой потребитель не пустит работников обэнерго проверить его домашний счетчик или не захочет менять его.

Кому точно не отключат свет

К категориям граждан, которым при любых обстоятельствах не будут отключать свет относятся: многодетные семьи или те, где есть более трех приемных детей, а также детские дома семейного типа.

Не «отрежут» свет лицам с инвалидностью I или II группы, а также тем, кто использует медицинские приборы, которые требуют постоянного тока.

Не выключат электричество и тем, кто ухаживает за детьми с инвалидностью или теми, кто получил увечья в детстве.

Для того, чтобы подтвердить свой статус многодетной семьи, инвалидность или наличие в квартире специальных медицинских приборов нужно иметь справку и заранее принести ее в облэнерго.

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