Сдавали в аренду даже подвал: как выглядел первый торговый бизнес-центр в Днепре

На углу бывшей улицы Первозвановской и Екатерининского проспекта в 1913 году возвели огромный по тем меркам четырехэтажный дом. Своего рода это был один из первых торговых центров в тогдашнем Днепре. Первые два этажа занимали магазины, а еще два этажа отводились под конторы. Инициатором постройки такого бизнес-торгового центра выступил купец Андрей Бабушкин. Его семья владела большим количеством торговых лавок на Нижне-Троицком рынке, он решил собрать их все в одном помещении. Идея такая возникла у купца в 1910 году. Год понадобился на то, чтобы получить у Городской Думы право на перестройку лавок и всего лишь восемь месяцев – с января по август 1913 года для того, чтобы возвести здание. Помимо этажей, в нем в аренду сдавали даже подвал.
В здании размещались кредитные учреждения, общества заводчиков и фабрикантов, различные магазины, где можно было купить снасти для рыбной ловли или все необходимое для охоты, занятиями спортом, продавали товары для детей. Во время немецкой оккупации Днепра в здании работали комиссионные магазины.
В 1943 году во время освобождения Днепра в здании вспыхнул пожар, после которого оно превратилось в руины. Выгорели деревянные перекрытия, рамы окон, отсутствовала крыша и двери. От огромного дома осталась только коробка.
Здание восстановили только к 1950 году, но внешне оно уже не напоминало то, что было раньше. Оно было перестроено, а декоративную лепнину, что делала его одним из самых красивых домов в Днепре до Второй мировой войны, решили не восстанавливать. Изменилось и его предназначение, теперь тут размещались не конторы и магазины, а общежитие треста Днепровскпромстрой.
На первом этаже здания разместился магазины рыбы, проработавший там до 2008 года. Также в здании размещалась гостиница. Но теперь оно отдано в аренду различным предпринимателям.
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