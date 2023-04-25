Ему навсегда 29: погиб Защитник из Каменского Богдан Лищенко

6 апреля на Харьковском направлении погиб старший солдат из Каменского Богдан Лищенко.

Во время выполнения боевой задачи его сердце не выдержало. Мужчине навсегда останется 29 лет.

У воина остались жена, дочь, родители, два брата и сестра. Об этом стало известно из публикации мэра Каменского.

Богдан родился в Каменском. В 2013 году окончил Днепродзержинский энергетический техникум. С 2016 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины, был участником АТО/ООС.

После кремации прощание с воином состоится 25 апреля в 10:30 по адресу бульвар Независимости, 1. Похоронят Богдана в 11:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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