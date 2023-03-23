Украинцы изменили отношение к 9 мая

Абсолютное большинство (85%) жителей Украины считают Советский Союз ответственным и сопричастным к решению Второй мировой войны, в том числе 50% — целиком, 35% – частично, опосредованно сопричастным. Мнение о том, что Советский Союз был совершенно непричастен к решению Второй мировой войны, разделяют 7%.
Большинство (62%) считают, что 8/9 мая необходимо чествовать всех погибших или пострадавших в войне, 41% — всех, кто в годы Второй мировой войны сознательно боролся за независимую Украину против любых врагов, и 32% — всех, кто боролся с нацизмом
Более двух третей (69%) жителей страны считают, что ОУН-УПА во время Второй мировой вели борьбу со всеми посягающими на независимость Украины, 14% — что ОУН-УПА боролась только против большевистского режима, 4% — на стороне нацистов против Красной армии и 3% — что ОУН-УПА вели борьбу только против нацистов и их сателлитов.
Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины провел опрос 19-27 января 2023 среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2% для показателей.
Отметим, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной — День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая (остающийся официальным праздником и выходным)
По даннымопроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, в 2021 году 41% украинцев считали, что Украина должна отмечать обе даты. Еще 31% респондентов считали, что Украина должна отмечать День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, напротив, поддерживали идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов безразличны.
Читайте также:
Автор:
В днепровском яхт-клубе "Сич" появилось пернатое пополнение.
В Днепре можно снять квартиру от 5 тыс грн в…
В Днепре будут судить мужчину, который чуть не задушил инспектора…
Появилось расписание главных событий, связанных с НМТ для выпускников.
В Днепропетровской области 32-летний мужчина, отбывая наказание в Синельниковской исправительной колонии, организовал схему продажи несуществующих товаров. К ее реализации привлек сожительницу и мать.
В днепровском яхт-клубе "Сич" появилось пернатое пополнение.
В Днепре можно снять квартиру от 5 тыс грн в месяц до бесконечности. Все зависит от состояния жилья и места нахождения дома, где находится квартира. Самые дорогие помещения сдают в центральной части города, в элитных новостройках. Журналисты dnepr.info собрали подборку…
В Днепре будут судить мужчину, который чуть не задушил инспектора по парковке.
В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.
Появилось расписание главных событий, связанных с НМТ для выпускников.
В парке Шевченко в Днепре установлено несколько скульптур животным. Часть из них уже потеряли свою красоту и теперь не радуют, а больше удивляют посетителей. Часть - просто пропала.
Поздравляем наших спортсменов и гордимся их достижениями!
Трое жителей Днепра организовали схему уклонения от мобилизации.
В Новомосковске мужчина гонялся за коммунальщиками.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!