Авточернетка

В Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю Алису Гриценчук.

Девочка ушла из дома 28 февраля в 7:00 и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные ниже плеча, глаза зеленые.

Была одета: длинная черная куртка, шапка черная, черная обувь, черные лосины в полосу и белая кофта.

Если Вы знаете что-нибудь о местонахождении Алисы, свяжитесь с отделением полиции № 1 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: (098) 761 42 03, (098) 068 62 99 или за 102.

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