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Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Сегодня 13:06
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В Днепре немного снизились цены на аренду однокомнатных квартир. Снять жилье теперь можно от 6 тыс грн и при этом квартира будет в нормальном состоянии. За 12 тыс грн можно жить в центре города, в помещении с евроремонтом и новой мебелью. При этом, в арендную плату за жилье не входит оплата коммуналки, ее придется оплачивать отдельно.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется аренда «однушки» в разных популярных для проживания районах Днепра и собрали всю информацию в подборку из ТОП-12 квартир в аренду.

Аренда квартиры в районе 12 квартала в Днепре обойдется в 6 тыс грн. За эти деньги квартиросъемщик получит жилье на 3 этаже панельного дома, охраняемую автостоянку рядом с домом. В квартире есть два дивана, необходима техника, установлены счетчики на коммунальные услуги. В помещении был сделан косметический ремонт и довольно новая мебель. Квартира выглядит ухоженной.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Снять жилье в нагорном микрорайоне, на улице Гоголя обойдется в 9 тыс грн. Квартира расположена на 2 этаже 6-ти этажного дома, в ней 2 спальных места. Среди преимуществ – есть газовая колонка, а значит всегда будет на чем приготовить еду и возможность искупаться в горячей воде. Квартира утепленная, недавно был сделан евроремонт, есть балкон, вся необходимая мебель и техника вплоть до кондиционера.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Месяц проживания в квартире на проспекте Поля обойдется в 7 тыс грн. Возможен торг. В квартире есть вся необходимая мебель, а вот по поводу техники – неизвестно. В помещении был косметический простой ремонт. Мебель не новая, но выглядит довольно хорошо.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Аренда однокомнатной на проспекте Гагарина обойдется в 6,5 тыс грн в месяц. Жилье находится в самом начале проспекта, неподалеку парка, расположено на 4 этаже 5-ти этажного дома. В квартире был выполнен косметический ремонт, довольно новая мебель, есть необходимая техника.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Снять квартиру на Титова с хорошим ремонтом и новой мебелью обойдется в 9 тыс грн в месяц. Расположена она на 5, последнем этаже дома. В квартире есть необходимая техника.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Столько же обойдется аренда однокомнатной на жилмассиве Левобережный. В помещении выполнен евроремонт, куплена новая мебель и техника. Впрочем, и мебели, и техники минимум, но все самое необходимое. Квартиросъемщику также достанется оборудованный балкон, где можно работать или пить чай.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Снять квартиру на Соколе будет стоить 10 тыс грн. Помещение только после ремонта, есть мебель и бытовая техника. Из плюсов есть газовая плита, то есть во время отключения света квартирант не останется голодным. И, как отмечает арендодатель, в доме: «почти никогда не отключают свет». Среди преимуществ – расположение дома практически у самой остановки транспорта и рядом с магазинами.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Аренда квартиры на жилмассиве Победа-6 обойдется в 7 тыс грн. Находится жилье на 9, последнем этаже панельного дома. В квартире кухня-студия, недавно был выполнен ремонт, довольная новая мебель и техника.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

11,5 тыс грн обойдется аренда жилья на Сичеславской Набережной. Хоть квартира однокомнатная, но разместиться в ней смогут 3-4 человека, так как есть и диван, и кровать. Жилье находится на среднем этаже 9-ти этажного дома, окна выходят на реку. Ремонт был косметический и несколько лет назад, а вот мебель довольно новая.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Проживание на центральном проспекте Днепра обойдется в 12,5 тыс грн в месяц. Находится жилье неподалеку от памятника Славы. В квартиры был сделан евроремонт, есть хорошая новая мебель. Владелец разрешает проживание с маленьким зверьком, но без детей. Расположена квартира на 5 этаже дома-хрущевки.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Аренда малогабаритной квартира на проспекте Сергея Нигояна обойдется в 6 тыс грн в месяц. В помещении выполнен свежий ремонт, есть техника и мебель, установлено автономное электропитание.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

Проживание в квартире на Староказацкой улице в Днепре обойдется в 9 тыс грн. Квартиросъемщик получит помещение со свежим ремонтом, новой мебелью и практически в центре города. Находится жилье на 9 этаже панельного дома, есть необходимая мебель и техника.

Новости Днепра про Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

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