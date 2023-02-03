Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

В Днепре немного снизились цены на аренду однокомнатных квартир. Снять жилье теперь можно от 6 тыс грн и при этом квартира будет в нормальном состоянии. За 12 тыс грн можно жить в центре города, в помещении с евроремонтом и новой мебелью. При этом, в арендную плату за жилье не входит оплата коммуналки, ее придется оплачивать отдельно.

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется аренда «однушки» в разных популярных для проживания районах Днепра и собрали всю информацию в подборку из ТОП-12 квартир в аренду.

Аренда квартиры в районе 12 квартала в Днепре обойдется в 6 тыс грн. За эти деньги квартиросъемщик получит жилье на 3 этаже панельного дома, охраняемую автостоянку рядом с домом. В квартире есть два дивана, необходима техника, установлены счетчики на коммунальные услуги. В помещении был сделан косметический ремонт и довольно новая мебель. Квартира выглядит ухоженной.

Снять жилье в нагорном микрорайоне, на улице Гоголя обойдется в 9 тыс грн. Квартира расположена на 2 этаже 6-ти этажного дома, в ней 2 спальных места. Среди преимуществ – есть газовая колонка, а значит всегда будет на чем приготовить еду и возможность искупаться в горячей воде. Квартира утепленная, недавно был сделан евроремонт, есть балкон, вся необходимая мебель и техника вплоть до кондиционера.

Месяц проживания в квартире на проспекте Поля обойдется в 7 тыс грн. Возможен торг. В квартире есть вся необходимая мебель, а вот по поводу техники – неизвестно. В помещении был косметический простой ремонт. Мебель не новая, но выглядит довольно хорошо.

Аренда однокомнатной на проспекте Гагарина обойдется в 6,5 тыс грн в месяц. Жилье находится в самом начале проспекта, неподалеку парка, расположено на 4 этаже 5-ти этажного дома. В квартире был выполнен косметический ремонт, довольно новая мебель, есть необходимая техника.

Снять квартиру на Титова с хорошим ремонтом и новой мебелью обойдется в 9 тыс грн в месяц. Расположена она на 5, последнем этаже дома. В квартире есть необходимая техника.

Столько же обойдется аренда однокомнатной на жилмассиве Левобережный. В помещении выполнен евроремонт, куплена новая мебель и техника. Впрочем, и мебели, и техники минимум, но все самое необходимое. Квартиросъемщику также достанется оборудованный балкон, где можно работать или пить чай.

Снять квартиру на Соколе будет стоить 10 тыс грн. Помещение только после ремонта, есть мебель и бытовая техника. Из плюсов есть газовая плита, то есть во время отключения света квартирант не останется голодным. И, как отмечает арендодатель, в доме: «почти никогда не отключают свет». Среди преимуществ – расположение дома практически у самой остановки транспорта и рядом с магазинами.

Аренда квартиры на жилмассиве Победа-6 обойдется в 7 тыс грн. Находится жилье на 9, последнем этаже панельного дома. В квартире кухня-студия, недавно был выполнен ремонт, довольная новая мебель и техника.

11,5 тыс грн обойдется аренда жилья на Сичеславской Набережной. Хоть квартира однокомнатная, но разместиться в ней смогут 3-4 человека, так как есть и диван, и кровать. Жилье находится на среднем этаже 9-ти этажного дома, окна выходят на реку. Ремонт был косметический и несколько лет назад, а вот мебель довольно новая.

Проживание на центральном проспекте Днепра обойдется в 12,5 тыс грн в месяц. Находится жилье неподалеку от памятника Славы. В квартиры был сделан евроремонт, есть хорошая новая мебель. Владелец разрешает проживание с маленьким зверьком, но без детей. Расположена квартира на 5 этаже дома-хрущевки.

Аренда малогабаритной квартира на проспекте Сергея Нигояна обойдется в 6 тыс грн в месяц. В помещении выполнен свежий ремонт, есть техника и мебель, установлено автономное электропитание.

Проживание в квартире на Староказацкой улице в Днепре обойдется в 9 тыс грн. Квартиросъемщик получит помещение со свежим ремонтом, новой мебелью и практически в центре города. Находится жилье на 9 этаже панельного дома, есть необходимая мебель и техника.

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