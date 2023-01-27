Красный американский Saturn: как выглядит иномарка за 40 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Самую дешевую машину-иномарку в Днепре можно купить за 20,2 тыс грн. это Peugeot 405 1989 года выпуска. Владелец авто пишет, что машина проехала всего 283 тыс км, что очень мало для такого «возраста». Транспортное средство может ездить как на бензине, так и на газу. В машине есть стеклоподъемники и установлена сигнализация. Двигатель 1,4 литра.
25 тыс грн нужно отдать за покупку машины марки Fiat Tipo 1988 года. Объем двигателя тут такой же, а вот проехала машина меньше – всего 200 тыс км. Владелец честно предупреждает, что в машине «от возраста» появились дырки, их нужно заварить. Он также готов обменять свою машину на другое авто с доплатой.
32 тыс грн обойдется автомобиль Opel Ascona 1988 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, машина прошла всего лишь 180 тыс км, но мотор ремонтировали капитально. Владелец техники готов к проверкам на любом СТО и утверждает, что машина в отличном техническом состоянии, но состояние кузова и ее внешний вид целиком выдает возраст автомобиля.
Почти 37 тыс грн обойдется покупка автомобиля Mitsubishi Galant 1987 года выпуска. У машины дизельный двигатель объемом 1,8 литра, прошла она 300 тыс км. В объявлении владелец авто указал, что вместе с этой машиной готов отдать в качестве «бонуса» еще один такой же автомобиль. Так что будущий владелец получит не только транспортное средство, но и часть деталей, чтобы его ремонтировать.
Машину необычной марки Saturn продают в Днепре за 40,5 тыс грн. Модель SL была выпущена в 1992 году американской компанией General Motors. Авто этой марки начали выпускать в мире в 1985 году, а закончили в 2010. Машина, которую продают в Днепре по словам ее хозяина «в нормальном состоянии», прошла 190 тыс км и имеет 1,9 литровый бензиновый двигатель.
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