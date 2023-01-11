Опоздали на поезд из-за тревоги: как действовать пассажирам

Пассажиры, которые из-за объявления воздушной тревоги не смогли вовремя добраться до железнодорожного вокзала и попасть на запланированный рейс, смогут воспользоваться своим билетом в течение следующих 24 часов, выбрав нужный рейс в том же направлении.

Это правило распространяется и на международные рейсы, в частности, на поезд сообщением Киев – Перемышль.

Если у пассажира запланирована пересадка на другой поезд, он должен обязательно проинформировать об этом проводника или начальника поезда.

В таком случае человеку помогут скорректировать маршрут. Придержать, по возможности, следующий рейс, на который нужно пересесть.

Всю информацию о задержках рейсов вы сможете узнать на сайте и официальных страницах Укрзализныци в социальных сетях.

По поводу опозданий на рейсы автобусов обращайтесь к перевозчикам.

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