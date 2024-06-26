Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознания

Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознания

Сегодня 20:45
просмотров

В Днепровском районе области полицейский помог женщине довезти без сознания отца в больницу.

Новости Днепра про Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознания

Полицейский офицер общины, который 25 июня патрулировал территорию Солонянской общины Днепровского района, заметил на обочине дороги просившую о помощи женщину. Выяснилось, что ее отцу стало плохо и женщина повезла его в больницу, однако по дороге их автомобиль сломался.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, узнав, что случилось, полицейский не остался в стороне и быстро доставил мужчину в бессознательное состояние в больницу. Меньше чем через 10 минут больному уже оказывали квалифицированную помощь врачи. Сейчас его состояние стабильное.

Читайте также:

Новости Днепра про Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознанияУкраїнська Новости Днепра про Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознанияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК
    Новости Днепра
    Сегодня 20:07
    В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК

    В Днепре снова будут выключать свет весь день и ночь.

    Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:30
    Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)

    Жительница Кривого Рога делала прическу в АТБ.

    Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад
    Новости Днепра
    Сегодня 17:53
    Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад

    Торговый центр, расположенный внизу проспекта Поля в Днепре находится в…

    С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:39
    С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

    В Каменском районе есть дача-крепость.

    Последние новости

    Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей
    Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей

    В Кривом Роге на Днепропетровщине от матери забрали двоих детей, которые из-за небрежного воспитания испытывают проблемы со здоровьем.

    Сегодня 21:56
    0
    просмотров
    Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024
    Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024

    Сборная Украины выбыла из Евро-2024.

    Сегодня 21:02
    1
    просмотров
    В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК
    В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК

    В Днепре снова будут выключать свет весь день и ночь.

    Сегодня 20:07
    2
    просмотров
    Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)
    Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)

    Жительница Кривого Рога делала прическу в АТБ.

    Сегодня 19:30
    0
    просмотров
    В Украине введут е-билеты в нескольких видах транспорта
    В Украине введут е-билеты в нескольких видах транспорта

    В Украине для нескольких видов транспорта будут введены е-билеты.

    Сегодня 18:41
    2
    просмотров
    Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад
    Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад

    Торговый центр, расположенный внизу проспекта Поля в Днепре находится в старинном красивом здании. Правда, от дома, возведенного в начале 1910-х годов, остался только красивый фасад. Внутри он полностью переделан.

    Сегодня 17:53
    2
    просмотров
    С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)
    С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

    В Каменском районе есть дача-крепость.

    Сегодня 17:39
    3
    просмотров
    В Днепре на улице Набережной Победы под землей обнаружили железнодорожные рельсы
    В Днепре на улице Набережной Победы под землей обнаружили железнодорожные рельсы

    В Днепре во время ремонта коллектора на Набережной Победы наткнулись на железнодорожные рельсы.

    Сегодня 16:59
    6
    просмотров
    Учитель из Каменского управлял автомобилем, приобретя водительское удостоверение в Instagram
    Учитель из Каменского управлял автомобилем, приобретя водительское удостоверение в Instagram

    Учитель физкультуры из Каменского, пользовавшийся поддельным водительским удостоверением, попал в суд.

    Сегодня 16:31
    1
    просмотров
    Умер выдающийся археолог исторического музея из Днепра, служивший в рядах ВСУ
    Умер выдающийся археолог исторического музея из Днепра, служивший в рядах ВСУ

    Умер археолог, работник Днепровского исторического музея имени Яворницкого и военный Владимир Ходас.

    Сегодня 16:11
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх