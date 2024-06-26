Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознания

В Днепровском районе области полицейский помог женщине довезти без сознания отца в больницу.

Полицейский офицер общины, который 25 июня патрулировал территорию Солонянской общины Днепровского района, заметил на обочине дороги просившую о помощи женщину. Выяснилось, что ее отцу стало плохо и женщина повезла его в больницу, однако по дороге их автомобиль сломался.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, узнав, что случилось, полицейский не остался в стороне и быстро доставил мужчину в бессознательное состояние в больницу. Меньше чем через 10 минут больному уже оказывали квалифицированную помощь врачи. Сейчас его состояние стабильное.

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