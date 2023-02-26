Авто вылетело в кювет и перевернулось: на Днепропетровщине в ДТП пострадали водитель и пассажирка

Вызов о ДТП в Службу спасения «101» поступил примерно в 12:40. Адресант сообщил, что водителя зажало внутри перевернутой легковушки. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели предварительно выяснили, что водитель Daewoo не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия, после чего автомобиль перевернулся.
С помощью инструментов мужчину 1980 года рождения деблокировали из искореженных конструкций авто. Он был госпитализирован работниками «скорой» в больницу. Кроме того, пострадала 28-летняя пассажирка Daewoo. После осмотра медиков ее также доставили в медицинское учреждение.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.
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