Авто вылетело в кювет и перевернулось: на Днепропетровщине в ДТП пострадали водитель и пассажирка

В воскресенье, 26 февраля, в Каменском на улице Привольной произошла авария. Там автомобиль марки Daewoo Nexia вылетел в кювет и перевернулся.

Вызов о ДТП в Службу спасения «101» поступил примерно в 12:40. Адресант сообщил, что водителя зажало внутри перевернутой легковушки. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели предварительно выяснили, что водитель Daewoo не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия, после чего автомобиль перевернулся.

С помощью инструментов мужчину 1980 года рождения деблокировали из искореженных конструкций авто. Он был госпитализирован работниками «скорой» в больницу. Кроме того, пострадала 28-летняя пассажирка Daewoo. После осмотра медиков ее также доставили в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.

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