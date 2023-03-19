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Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

Сегодня 11:51
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Сегодня, 19 марта, в 07:26 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Первомайская села Богуслав.

Новости Днепра про Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что пожар возник внутри легкового автомобиля во дворе частного домовладения. Огонь мгновенно охватил моторный отсек и распространился на салон легковушки.

Пожар локализовали в 07:42 и ликвидировали в 07:48. Огонь уничтожил легковой автомобиль Daewoo LANOS. Площадь пожара составила 7 кв. м.

Новости Днепра про Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

Новости Днепра про Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

К счастью, погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

Новости Днепра про Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде спасатели почти два часа тушили пожар в жилом доме.

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Новости Днепра про Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)Українська Новости Днепра про Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО)Русский

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