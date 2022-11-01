Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda

Там на перекрестке проспекта Героев и бульвара Славы столкнулись две иномарки – Hyundai и Skoda.
Об этом сообщает журналист Dnepr.info.
У одного из автомобилей очень сильно смяло переднюю часть.
Предварительно, никто не пострадал. Также есть информация, что в одном из автомобилей был ребенок. С ним все хорошо.
На место происшествия уже прибыли патрульные. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине столкнулись «ВАЗ» и «ЗАЗ»: один автомобиль загорелся, есть пострадавшие.
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