Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda

Сегодня, 1 ноября, в Днепре на жилом массиве Победа произошла авария.

Там на перекрестке проспекта Героев и бульвара Славы столкнулись две иномарки – Hyundai и Skoda.

Об этом сообщает журналист Dnepr.info.

У одного из автомобилей очень сильно смяло переднюю часть.

Предварительно, никто не пострадал. Также есть информация, что в одном из автомобилей был ребенок. С ним все хорошо.

На место происшествия уже прибыли патрульные. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине столкнулись «ВАЗ» и «ЗАЗ»: один автомобиль загорелся, есть пострадавшие.

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