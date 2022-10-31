“Авто для ВСУ“: мошенники в соцсетях обманывают украинцев

По данным досудебного следствия, фигурант размещал в социальных сетях посты от якобы бойца, который воюет на фронте, размещал фотографии якобы обстрелянного российскими оккупантами автомобиля и просил у граждан денежную помощь на приобретения нового пикапа для украинских защитников.
Свои посты злоумышленник размещал в группах популярных социальных сетей. Ни одного подтверждения, на что потрачены деньги, он не предоставлял.
Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.
Читайте также:
Надежда Захарченко
Автор:
Начался новый сезон популярного шоу "Холостяк". В этот раз главным…
В Днепре рыбак поймал здоровенную щуку.
В Днепре показали уникальное фото Соборной площади.
В Днепре задержан мужчина, который фотографировал критическую инфраструктуру города.
Зонт можно оставить дома!
В результате обрушения канатного моста в воскресенье вечером, 30 октября, над рекой Маччу в индийском штате Гуджарат погибли 32 человека.
Начался новый сезон популярного шоу "Холостяк". В этот раз главным героем стал бизнесмен из США Алекс Топольский.
В Днепре рыбак поймал здоровенную щуку.
В Днепре жители нескольких улиц до завтра будут сидеть без воды.
В Днепр на следующей неделе придут первые морозы.
На Днепропетровщине школьница пыталась совершить самоубийство, выстрелив себе в шею.
В Днепре показали уникальное фото Соборной площади.
В Днепре задержан мужчина, который фотографировал критическую инфраструктуру города.
Картины художника из Днепра уже в третий раз становятся пророческими. На этот раз он предусмотрел хлопок в Севастополе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!