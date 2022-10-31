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“Авто для ВСУ“: мошенники в соцсетях обманывают украинцев

Сегодня 06:45
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Полицейские задержали 35-летнего жителя города Узин, который в социальных сетях выдавал себя за бойца ВСУ, собрал и присвоил деньги на автомобиль для ВСУ. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Новости Днепра про “Авто для ВСУ“: мошенники в соцсетях обманывают украинцев

По данным досудебного следствия, фигурант размещал в социальных сетях посты от якобы бойца, который воюет на фронте, размещал фотографии якобы обстрелянного российскими оккупантами автомобиля и просил у граждан денежную помощь на приобретения нового пикапа для украинских защитников.

 

 

Свои посты злоумышленник размещал в группах популярных социальных сетей. Ни одного подтверждения, на что потрачены деньги, он не предоставлял.

Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

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Новости Днепра про “Авто для ВСУ“: мошенники в соцсетях обманывают украинцевУкраїнська Новости Днепра про “Авто для ВСУ“: мошенники в соцсетях обманывают украинцевРусский

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