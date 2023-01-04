Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

1 января в 22:40 в полицию Каменского сообщили, что в реанимационное отделение одной из больниц привезли 38-летнего мужчину с ножевым ранением и внутренним кровотечением.

Еще полвека назад было очень популярно устанавливать на знаковых зданиях или на популярных улицах города часы. Сегодня в Днепре их можно пересчитать по пальцам, но они все же есть. По часам не только ориентировались, но и около них назначали встречи…