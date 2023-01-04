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Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 11:34
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Сегодня, 4 января, многие жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за аварии на водопроводе по ул. Саксаганского, 9а прекращено водоснабжение улиц:

  • Карабиновская;
  • Слободская;
  • Выборная;
  • Владимирская;
  • Леонтовича;
  • Ровенская;
  • Саксаганского;
  • Пирогова;
  • Александра Конисского, 1-65.

Водоснабжение обещают восстановить в течение дня.

Новости Днепра про Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Также в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Космической, 13, 17, 19 (детская областная больница).

Водоснабжение обещают возобновить после завершения ремонтных работ.

Новости Днепра про Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:

  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света.

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Новости Днепра про Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет водыРусский

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