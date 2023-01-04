Авария и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, из-за аварии на водопроводе по ул. Саксаганского, 9а прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение обещают восстановить в течение дня.
Также в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить после завершения ремонтных работ.
Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света.
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