Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Это связано с проведением аварийных работ и обесточиванием.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с отключением электропитания остановлена ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Казачьей, 1 и ул. Еловой прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре применены стабилизационные отключения света: где посмотреть графики.
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