Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня, 1 февраля, в Днепре некоторые жители снова остались без воды.

Это связано с проведением аварийных работ и обесточиванием.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:

просп. Слобожанского, 40-90;

ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;

просп. Петра Калнышевского, 1-72;

ул. Батумской, 8-64;

ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;

ул. Квитки Цисык, 1-36;

ул. Яркой, 1-41;

ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;

ул. Осенней, 7-13;

ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Казачьей, 1 и ул. Еловой прекращено водоснабжение:

пос. Братское;

пос. Чапли.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре применены стабилизационные отключения света: где посмотреть графики.

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