Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Сегодня, 20 февраля, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ул. Паторжинского, 29–31;

пос. Березановка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях по просп. Богдана Хмельницкого, 119 по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение:

просп. Богдана Хмельницкого, 119;

ул. Казакевича, 1, 2.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, будут ли сегодня в Днепре выключать свет.

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