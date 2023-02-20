Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях по просп. Богдана Хмельницкого, 119 по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, будут ли сегодня в Днепре выключать свет.
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