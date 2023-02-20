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Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Сегодня 14:52
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Сегодня, 20 февраля, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Паторжинского, 29–31;
  • пос. Березановка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Новости Днепра про Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях по просп. Богдана Хмельницкого, 119 по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение:

  • просп. Богдана Хмельницкого, 119;
  • ул. Казакевича, 1, 2.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Напомним, ранее мы писали, будут ли сегодня в Днепре выключать свет. 

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