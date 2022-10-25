Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили энергетическую тревогу .

Так, в связи с проведением аварийных работ на ул. Соловьиной, 143 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 25 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

В днепровском метро уменьшили количество поездов и увеличили интервал движения…

Горожане стали замечать, что уровень воды в реке Днепр сильно…

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