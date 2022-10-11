Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кутузова, 8 и ул. Ставропольской прекращено водоснабжение:
Также аварийные работы проводятся в пос. Шевченко. Потому там временно нет воды.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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