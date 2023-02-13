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Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 12:22
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Сегодня, 13 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Агнии Барто, 2 и ул. Парковой, 35 (Новоалександровка) прекращено водоснабжение:

  • ул. Агнии Барто (частично);
  • ул. 20-летие Победы (частично);
  • ул. Космонавтов (частично);
  • ул. Парковой;
  • ул. Березы.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

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