Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Агнии Барто, 2 и ул. Парковой, 35 (Новоалександровка) прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 13 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

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