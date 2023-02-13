Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Агнии Барто, 2 и ул. Парковой, 35 (Новоалександровка) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
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