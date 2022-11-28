Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 11:23
просмотров

Сегодня, 28 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по просп. Мира, 19 и просп. Александра Поля, 107А прекращено водоснабжение:

  • пров. Фестивального, 2-4;
  • просп. Мира, 6;
  • просп. Александра Поля, 107;
  • просп. Пилипа Орлика, 4, 19, 21.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Читайте также:

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет водыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Повреждение магистрали в Днепре: стало известно, когда у жителей ж/м Победа и других районов города появится вода
    Новости Днепра
    26.11.2022 16:57
    Повреждение магистрали в Днепре: стало известно, когда у жителей ж/м Победа и других районов города появится вода

    Важно!

    В Днепре начали возобновлять водоснабжение
    Новости Днепра
    24.11.2022 12:39
    В Днепре начали возобновлять водоснабжение

    Энергетики, спасатели, коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть в наши…

    В Днепре многие жители из-за отключения света остались без воды: адреса
    Новости Днепра
    23.11.2022 14:05
    В Днепре многие жители из-за отключения света остались без воды: адреса

    Сегодня, 23 ноября, в Днепре из-за отключения света некоторые жители…

    В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса
    Новости Днепра
    22.11.2022 12:43
    В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса

    В Днепре сегодня, 22 ноября, некоторые жители левого берега из-за…

    Последние новости

    Как сделать пауэрбанк для холодильника и ноутбука и сколько это стоит
    Как сделать пауэрбанк для холодильника и ноутбука и сколько это стоит

    На минувшей неделе некоторые жители Днепра остались без света на 30 и более часов. Никакой пауэрбанк и телефон не смогут проработать такое количество времени без подключения к сети, не говоря уже про ноутбуки. Журналисты dnepr.info узнали, что нужно сделать, чтобы…

    Сегодня 12:34
    просмотров
    В Новомосковске столкнулись ВАЗ и ЗАЗ: есть пострадавшие
    В Новомосковске столкнулись ВАЗ и ЗАЗ: есть пострадавшие

    В воскресенье, 27 ноября, в 10:24 на линию "101" сообщили, что на улице Гетманской в ​​Новомосковске произошла авария.

    Сегодня 10:58
    0
    просмотров
    В Днепре и области действуют экстренные отключения света
    В Днепре и области действуют экстренные отключения света

    В Днепре и области 28 ноября продолжат действовать экстренные отключения света.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В пригороде Днепра спасатели тушили баню
    В пригороде Днепра спасатели тушили баню

    27 ноября в Подгородном Днепропетровской области загорелась баня на территории придомового участка.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Украинские военные за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, — Генштаб
    Украинские военные за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 27 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Более 30 снарядов: глава ДнепроОВА о ситуации на Днепропетровщине
    Более 30 снарядов: глава ДнепроОВА о ситуации на Днепропетровщине

    Сегодняшняя ночь прошла без ракетной угрозы, но не без артиллерийских обстрелов. Всю ночь оккупанты терроризировали Никопольский район с противоположной стороны Каховского водохранилища, выпустили более 30 снарядов.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре в туалете возле вокзала нашли гранату
    В Днепре в туалете возле вокзала нашли гранату

    В Днепре 27 ноября в полицию сообщили о гранате, которую нашли на Вокзальной площади.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    В Каменском мужчина забил до смерти женщину и закопал во дворе дома
    В Каменском мужчина забил до смерти женщину и закопал во дворе дома

    В Каменском мужчина забил насмерть 54-летнюю женщину и закопал во дворе дома возле теплицы.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Угрожал пистолетом: в Каменском парень 2 раза ограбил один магазин
    Угрожал пистолетом: в Каменском парень 2 раза ограбил один магазин

    В Каменском 19-летний парень, угрожая пистолетом, 2 раза ограбил один магазин.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Сегодня днепрян ждет облачная и дождливая погода
    Сегодня днепрян ждет облачная и дождливая погода

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх