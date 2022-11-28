Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по просп. Мира, 19 и просп. Александра Поля, 107А прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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