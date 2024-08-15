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  • Атлетка из Днепра Ярослава Магучих задонатила миллион гривен из своих призовых за «золото»: на что именно

Атлетка из Днепра Ярослава Магучих задонатила миллион гривен из своих призовых за «золото»: на что именно

Сегодня 14:59
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Ярослава Магучих, получившая золотую медаль на Олимпийских играх-2024, пожертвовала миллион гривен в защиту животных из призовых денег после соревнований.

Новости Днепра про Атлетка из Днепра Ярослава Магучих задонатила миллион гривен из своих призовых за

Об этом сообщила зоозащитная организация UAnimals.

Деньги от Магучих получили UAnimals и еще четыре приюта для животных: днепровский «Пегас», «Сумское Общество защиты животных», «Беспризорный Мир» и «Фонд Днепр Енималс».

Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и убежищам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из приюта и тоже беспородист, но он самый лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное — спасите!— подчеркнула Магучих.

Теперь «тысячи животных» получат лекарства, еду и теплое место для сна, отметили зооволонтеры.

Напомним, ранее сообщалось, что часть призовых средств Магучих пообещала отдать на нужды ВСУ и фонд психологической поддержки.

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