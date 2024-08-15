Атлетка из Днепра Ярослава Магучих задонатила миллион гривен из своих призовых за «золото»: на что именно

Ярослава Магучих, получившая золотую медаль на Олимпийских играх-2024, пожертвовала миллион гривен в защиту животных из призовых денег после соревнований.

Об этом сообщила зоозащитная организация UAnimals.

Деньги от Магучих получили UAnimals и еще четыре приюта для животных: днепровский «Пегас», «Сумское Общество защиты животных», «Беспризорный Мир» и «Фонд Днепр Енималс».

Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и убежищам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из приюта и тоже беспородист, но он самый лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное — спасите!— подчеркнула Магучих.

Теперь «тысячи животных» получат лекарства, еду и теплое место для сна, отметили зооволонтеры.

Напомним, ранее сообщалось, что часть призовых средств Магучих пообещала отдать на нужды ВСУ и фонд психологической поддержки.

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