Атака продолжается: Резниченко сообщил, сколько ракет удалось уничтожить над Днепропетровщиной

Военные отбивают ракетную атаку на область.

Об этом Валентин Резниченко сообщил в своем телеграмм-канале.

По словам главы Днепропетровской ОВА военным удалось уничтожить уже 4 вражеских ракеты. Однако он призывает оставаться в укрытиях, потому что атака продолжается.

В настоящее время военные из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью 4 вражеских ракета Оставайтесь в укрытиях. Атака продолжается, – написал Резниченко.

Местные жители сообщают о взрывах в Кривом Роге, Павлограде и пригороде Днепра.

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