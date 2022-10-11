Атака продолжается: Резниченко сообщил, сколько ракет удалось уничтожить над Днепропетровщиной

Об этом Валентин Резниченко сообщил в своем телеграмм-канале.
По словам главы Днепропетровской ОВА военным удалось уничтожить уже 4 вражеских ракеты. Однако он призывает оставаться в укрытиях, потому что атака продолжается.
В настоящее время военные из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью 4 вражеских ракета Оставайтесь в укрытиях. Атака продолжается, – написал Резниченко.
Местные жители сообщают о взрывах в Кривом Роге, Павлограде и пригороде Днепра.
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