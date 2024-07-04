Атака по Никополю 4 июля: количество пострадавших увеличилось

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Напомним, вчера вечером и сегодня, 4 июля, утром враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Утром было известно об одной пострадавшей — 68-летней женщине. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По состоянию на 10:30 известно о 7 пострадавших — женщине и 6 мужчинах. В основном, у них осколочные ранения. Всем медики оказывают необходимую помощь.
Детали последствий уточняются.
Также, в результате утренней атаки окупантов повреждены 4 пятиэтажки, 3 авто, магазины и спортклуб. Взрывной волной задело газопровод и линию электропередач.
Напомним, 2 июля оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек; вечером того же дня враг попал артиллерией по Покровской сельской общине, в результате чего погибли два человека.
Также, сегодня в Днепре объявлен траур. Вчера под завалами многоэтажки, которая была наполовину уничтожена в результате российской атаки по Днепру 28 июня, нашли тело еще одного человека. В результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибло уже шестеро.
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