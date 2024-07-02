Атака по многоэтажке в Днепре 28 июня: спасатели обнаружили тело женщины

О трагическом известии сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Отмечается, что сегодня ночью под завалами на месте изуродованной многоэтажки спасатели обнаружили тело женщины.
Таким образом, уже известно о двух людях, погибших в тот трагический вечер. Работы на месте происшествия продолжаются. Чрезвычайники разобрали около 70% конструкций, – сообщил он в сообщении.
В пятницу 28 июня вечером враг атаковал Днепр ракетами, в результате чего была серьезно повреждена девятиэтажка.В одном из подъездов было разрушено с 8 по 11 этажи, повреждено 11 автомобилей. Тело первой погибшей обнаружили в тот же день, личность установили 29 июня – 76-летняя женщина. Известно, что поисково-спасательные работы продолжались днем и ночью, на 30 июня чрезвычайники разобрали завалы до 7 этажа, на тот момент людей не нашли.
Сейчас известно о 2 погибших и 12 пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок, 2 человека спасли.
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