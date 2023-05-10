Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников.

Об том сообщает передает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Под вражеским огнем оказался не только Никополь, а и Марганецкая громада. В течение дня было зафиксировано четыре обстрела.

В результате обстрелов повреждено промышленное предприятие, три частных дома, несколько хозяйственных сооружений, газопровод и авто.

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