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Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

Сегодня 21:15
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Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников.

Новости Днепра про Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

Об том сообщает передает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Под вражеским огнем оказался не только Никополь, а и Марганецкая громада. В течение дня было зафиксировано четыре обстрела.

В результате обстрелов повреждено промышленное предприятие, три частных дома, несколько хозяйственных сооружений, газопровод и авто.

Новости Днепра про Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

Новости Днепра про Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

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Новости Днепра про Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробностиРусский

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