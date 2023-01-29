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Атака на военные объекты в Иране: что известно

Сегодня 12:32
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Территорию Украины не раз атаковали беспилотники иранского производства, которые закупила у этой страны Россия. Поэтому взрывы на военных объектах на территории Ирана невероятно порадовали многих украинцев. Ночью СМИ писали о начале израильской спецоперации, а кто-то уже стал предвидеть начало Третьей мировой. Рассказываем, что известно по состоянию на данный момент.

Новости Днепра про Атака на военные объекты в Иране: что известно

Удары зафиксированы в ряде городов (Исфахан, Хой, Азершехр, Кередж, Хамадан, Тегеран, Остальные). Пострадали около 14 промышленных и военных объектов.

Арабские СМИ писали о начале СВО Израиля в Иране. Однако это ничем не подтверждено. Иранские СМИ утверждают, что к атаке причастен Израиль. Однако власти Израиля не опровергли и не подтвердили это.

Иранское Минобороны подтвердило факт атаки БпЛА, но отметило, что все объекты были сбиты.

В соцсетях разгоняют информацию о том, что на улицы снова вышли митингующие и начались столкновения с правоохранителями. Однако подтвердить это пока невозможно.

Associated Press сообщило, что Израиль действительно может быть причастен к атаке на Иран. Напряжение между странами возникло из-за ядерной программы Тегерана.

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