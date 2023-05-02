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  • Атака на Павлоград: РФ могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофе

Атака на Павлоград: РФ могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофе

Сегодня 12:11
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РФ могла умышленно ударить по химзаводу.

Новости Днепра про Атака на Павлоград: РФ могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофе

В ночь на 1 мая россияне атаковали Павлоград. На данный момент известно о 34 травмированных в результате обстрела. У людей ушибы, резаные раны и отравление продуктами горения. Две женщины попали в реанимацию, но одну из них уже перевели в обычную палату. Пострадали пять девочек в возрасте от 8 до 16 лет, но их жизни уже ничего не угрожает.

OSINT-проект GeoConfirmed у себя в Twitter опубликовал мини-расследование, в котором говорится, что россияне могли ударить по химзаводу в Павлограде. Аналитики, проанализировав опубликованые в сеть видео и фото, утверждают, что удар пришелся по промышленному предприятию, где могут быть остатки старого ракетного топлива.

Расследователи отмечают, что на полигоне могли хранить более 1,8 тысяч тонн просроченного твердого ракетного топлива, срок годности которого истек 20 лет назад. К таким выводам они пришли, опираясь на статью журналистов BBC, которые предупреждали о возможной экологической катастрофе, если на химзаводе в Павлограде когда-нибудь произойдет взрыв. По их данным, в результате аварии могут пострадать не только населенные пункты Днепропетровщины, а еще четыре соседних областей.

Аналитики уверены, что россияне могли умышленно ударить по заводу, зная, что это приведет к катастрофе. Заметим, что враг после обстрела разгонял информацию о якобы поражении железнодорожной станции и боеприпасов ВСУ.

Что говорят власти?

После взрыва местные власти призвали жителей «не слоняться по улицам», из-за опасности обстрелов, а затем заверили, что химической опасности нет.

Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки, – говорилось в сообщении.

В ОВА на утро сообщили, что удар пришелся по промышленному предприятию, но какому именно – не уточнялось. А первый заместитель главы ОВА Владимир Орлов отметил, что информация о химической опасности в Павлограде и области ошибочна. По его словам, специалисты произвели замеры воздуха, и никаких отклонений нет.

Поэтому пока официального подтверждения, что это был удар, именно по химзаводу нет.

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Новости Днепра про Атака на Павлоград: РФ могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофеУкраїнська Новости Днепра про Атака на Павлоград: РФ могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофеРусский

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