Атака на многоэтажку Днепра: спасатели выполнили 50% работ

Обновлена информация о спасательной операции в Днепре.
Работы продолжаются уже вторые сутки и усложнены спецификой конструкций. Работникам ГСНС приходится разбирать завалы вручную.
За все время было обнаружено тело только одного человека. Под завалами могут находиться люди. В настоящее время две женщины считаются пропавшими без вести, — заявил заместитель начальника по реагированию на чрезвычайные ситуации Сергей Коренный в интервью «Днепр Оперативному».
Спасатели позволяют пострадавшим быстро забрать вещи из изуродованных домов в сопровождении спасателя.
Работникам ГСЧС приходится работать в тяжелых условиях из-за постоянного риска обвала.
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