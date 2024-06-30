Атака на многоэтажку Днепра: спасатели выполнили 50% работ

Обновлена ​​информация о спасательной операции в Днепре.

Обновлена ​​информация о спасательной операции в Днепре.

Работы продолжаются уже вторые сутки и усложнены спецификой конструкций. Работникам ГСНС приходится разбирать завалы вручную.

За все время было обнаружено тело только одного человека. Под завалами могут находиться люди. В настоящее время две женщины считаются пропавшими без вести, — заявил заместитель начальника по реагированию на чрезвычайные ситуации Сергей Коренный в интервью «Днепр Оперативному».