Атака на Кривой Рог: патрульные показали, как вытаскивали людей из разрушенных квартир (ВИДЕО)

Патрульная полиция поделилась видео спасения людей из-под завалов после вчерашнего ракетного удара в Кривом Роге. Полицейские одними из первых приехали по вызову и помогали выбраться жителям разрушенных квартир.
Люди уцелели, но им нужна была помощь, чтобы выйти из-под завалов. Ракетный удар застал криворижан врасплох, большинство из них еще были в домашних пижамах. Всего ранения получили 13 человек, к сожалению, 5 погибли.
Ранее мы сообщали, что в больнице скончался один из раненых во время ракетного удара по дому в Кривом Роге.
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