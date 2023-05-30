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  • Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть жертва и пострадавшые

Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть жертва и пострадавшые

Сегодня 07:15
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В Киеве из-за взрывов и падения обломков сбитых воздушных целей противника этой ночью в некоторых районах произошли пожары, а также известно о пострадавших и погибшем.

Новости Днепра про Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть жертва и пострадавшые

Экстренные службы выехали на вызовы в Подольский, Печерский, Дарницкий, Голосеевский, Святошинский и Днепровский районы.

Что известно на данный момент:

  • В Дарницком районе из-за падения обломков произошел пожар в частном доме.
  • В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. Как уточнил Кличко, это 27-летняя женщина. В Киевской ГВА добавили, что в этом районе зафиксировано также падение обломков, и информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
  • Также в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке. Кличко сообщил, что на месте работают медики и спасатели.
  • В Голосеевском районе, добавляют в Киевской ГВА, в результате падения обломков в многоэтажном жилом доме выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах.
  • В многоэтажке в Голосеевском районе, где произошел пожар — эвакуируют жителей. Кличко сообщил, что была обнаружена одна потерпевшая.
  • В Голосеевском районе есть жертва. В многоэтажке, где в результате падения обломков произошел пожар, спасатели эвакуировали 20 человек. Кличко сообщил об одном погибшем, а также о госпитализации пожилой женщины, и еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте.
  • В Печерском районе в результате падения обломков загорелись 3 автомобиля.
  •  Подольском районе произошло возгорание в жилом доме. Мэр уточнил, что информация о пострадавших пока не поступала, и на месте работают экстренные службы.
  • В Днепровском районе также зафиксировано падение обломков в нежилой застройке, однако данные уточняются.
  • В Святошинском районе, по предварительным данным, обломки упали на территорию одного из предприятий, и данные относительно разрушений и пострадавших уточняются.
  • В Киевской ГВА также показали фото пожара в доме в Дарницком районе в результате падения обломков сбитой вражеской воздушной цели.

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Новости Днепра про Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть жертва и пострадавшыеУкраїнська Новости Днепра про Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть жертва и пострадавшыеРусский

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