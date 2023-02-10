Атака Дніпропетровщини «Шахедами» і ракетами: офіційні подробиці

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Вчера вечером россияне запустили на Днепр и область «Шахеды». Воздушное командование «Восток» успешно сбило все вражеские БпЛА, которые летели на наш регион.
В Новомосковском районе обломки ракеты упали на жилой 2-этажный дом. После этого начался пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, люди не пострадали.
В Криворожском районе попадание в объект энергетической инфраструктуры есть разрушение. Также пострадал сотрудник предприятия, ему оказана помощь. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
Утром 10 февраля оккупанты накрыли огнем Никопольский район. Под удар попала Покровская громада, обследование территории обстрела продолжается, последствия выясняются. Предварительно пострадавших нет.
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