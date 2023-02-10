Атака Дніпропетровщини «Шахедами» і ракетами: офіційні подробиці

Оккупанты ночью атаковали Днепр и область «Шахедами» и ракетами. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вчера вечером россияне запустили на Днепр и область «Шахеды». Воздушное командование «Восток» успешно сбило все вражеские БпЛА, которые летели на наш регион.

В Новомосковском районе обломки ракеты упали на жилой 2-этажный дом. После этого начался пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, люди не пострадали.

В Криворожском районе попадание в объект энергетической инфраструктуры есть разрушение. Также пострадал сотрудник предприятия, ему оказана помощь. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

Утром 10 февраля оккупанты накрыли огнем Никопольский район. Под удар попала Покровская громада, обследование территории обстрела продолжается, последствия выясняются. Предварительно пострадавших нет.