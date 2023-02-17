«Ашан» поддерживает оккупантов и помогает путину с мобилизацией, — СМИ

Об этом говорится в материале The Insider, Le Monde и Bellingcat.
Известно, что поставки состояли как из товаров из складов «Ашана», так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов в разных регионах россии. Товары не совсем похожи на гуманитарную помощь: носки для мужчин 40-го размера обуви, сигареты, зажигалки и бритвы. Интересно, что ничего нет для детей и женщин.
Количество товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) свидетельствует, что получателей было много, этого хватило бы на один-два батальона. Далее «гуманитарную помощь» оформляли как закупку со стороны десяти юридических лиц. Все эти компании обслуживают петербургский «Пассажиравтотранс», принадлежащий городскому комитету по транспорту.
Некоторые из этих юрлиц по запросу журналистов не стали скрывать, что товары едут российским военным. Также были задействованы в поставках для оккупационных войск магазины в других регионах. В общем был замечен сбор помощи на территории торговых центров в Самаре, Рыбинске и Владимире. Поставкой такой «гумпомощи» занимался не только «Ашан», но и «Леруа Мерлен», принадлежащий к тому же холдингу.
В расследовании говорится, что «Ашан» еще и помогал властям рф бороться с уклонителями от призыва. Известно, что компания собирала и передавала военкоматам данные о своих сотрудниках. Прямо на рабочем месте им вручали повестки и предлагали уволиться.
Российское руководство «Ашана» от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского «Ашана» заявили, что компания вне политики и никакой поддержки военнослужащим не оказывает.
В украинском представительстве «Ашана» на странице в Facebook заявили, что шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии россии. Поэтому они срочно обратились в офис во Франции.
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