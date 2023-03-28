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Армия рф ночью выпустила по Украине 15 дронов

Сегодня 08:30
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Вечером 27 марта россия атаковала Украину 15 беспилотниками.

Новости Днепра про Армия рф ночью выпустила по Украине 15 дронов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. 

14 «Шахедов» удалось сбить украинским защитникам.

Звучали взрывы и в Днепре. Предварительно, сработала ПВО. 

За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, а также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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