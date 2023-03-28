Армия рф ночью выпустила по Украине 15 дронов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
14 «Шахедов» удалось сбить украинским защитникам.
Звучали взрывы и в Днепре. Предварительно, сработала ПВО.
За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, а также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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