Аренда жилья: где в Днепре можно снять «трешку» за 6 тыс грн в месяц

Левобережный район – один из наиболее отдаленных от центра массивов. Из-за своего расположения он меньше пользуется популярностью, чем, например, Гагарина или Титова. Поэтому найти тут дешевую и большую квартиру довольно легко. Наибольшей популярность пользуется однокомнатное жилье, поэтому цены на него примерно такие же, как и в других районах города. Но квартиры с большим количеством комнат могут стоит столько же или даже меньше. Журналисты dnepr.info выяснили, сколько стоит аренда жилплощади в этом районе.

Однокомнатная квартира-гостинка на Березинке обойдется в 6,5 тыс грн в месяц. Находится она на 7 этаже 12 этажного дома. В ней есть вся нужная техника и мебель, набор посуды и постельного белья. В квартиру проведен Интернет, есть даже компьютер, которым квартирант может пользоваться. Ремонт был косметический, стены и полы «прикрыты» коврами.

Также можно снять однокомнатную за 7 тыс грн на проспекте Мира. На самом деле квартира двухкомнатная, но во второй находятся вещи хозяев, и поэтому она закрыта. Арендатору будет доступна одна комната, кухня и ванна с туалетом. Есть вся нужная мебель, установлено индивидуальное электрическое отопление. Жилье находится на 9 этаже 16 этажного дома.

8 тыс грн обойдется однокомнатная квартира неподалеку Донецкого шоссе. Недавно был сделан ремонт, относительно новая мебель. Находится на втором этаже панельного дома. Из больших плюсов жилья – автономное отопление и низкие коммунальные, как утверждается в объявлении.

Столько же просят за двухкомнатную квартиру на Левобережном-3. В помещении недавно был ремонт, довольно новая мебель, из техники есть не только водонагреватель, стиральная машинка, но и микроволновка. Проведен Интернет. Примут постояльца с маленькой собачкой или послушным котенком.

Аналогичная цена и на аренду трехкомнатного жилье в районе Березинки. Квартира находится на 9 этаже 10 этажного дома. В ней есть два дивана, холодильник и стиральная машина. Ремонт был косметический и дано, мебель покупалась тогда же. В остальном же квартира довольно чистенькая и ухоженная. Есть возможность проживания с животными.

В 5,5 тыс грн обойдется аренда двухкомнатной квартиры в районе переулка Крушельницкой. Жилье находится на втором этаже 9-ти этажного дома, в одной комнате есть диван и кресла, в другой – толко стол и комоды, кровати, стульев или кресел в ней нет. Также в квартире не хватает стиральной машинки, но есть бойлейр, плита и холодильник. Ремонт в квартире был косметический, полы и двери не менялись со дня возведения дома.

Чуть дороже -6 тыс грн обойдется трехкомнатная квартира в районе ТЦ Караван. В квартире есть все – от бойлера до стиральной машинки, два дивана и необходимый минимум мебели для проживания. Ремонт был косметический и коснулся только стен.

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