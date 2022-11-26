Арахамия рассказал, когда ожидают новые обстрелы и блэкауты

Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блэкауты, — заявил он.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Из-за этого есть вероятность блэкаута.

Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе.

В пятницу, 25 ноября, в 16:00 на линию «101» сообщили…

Ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой.

Сегодня, 26 ноября, в Днепре был слышен взрыв.

Ракета сожгла дом и убила собаку: семья, пострадавшая после прилета по Днепру, нуждается в помощи Субботнее утро. Ничего не предвещало беды. Ты занимаешься своими делами, идешь в магазин, готовишь завтрак, как вдруг – взрыв, российская ракета разрушает всю твою жизнь. 0 просмотров

Похожа на гостью из тропиков: в Днепре увидели необычную птицу (ФОТО) Эта птичка легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске: верх головы и спина коричневые, шея серая, низ тела буровато-розовый, на горле хорошо заметно черное пятно, а на черных крыльях и хвосте – белые пятна. просмотров