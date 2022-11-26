Арахамия рассказал, когда ожидают новые обстрелы и блэкауты

Из-за этого есть вероятность блэкаута.
Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.
Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блэкауты, — заявил он.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре обустроили еще шесть «пунктів незламності»: адреса.
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