Антилидер среди областей: Днепропетровщина возглавила ТОП регионов по смертности в 2022 году

Днепропетровщина стала антилидером по числу смертей.

Об этом сообщает сайт Опендатабот, ссылаясь на данные Минюста.

По данным ресурса, население Украины уменьшилось на 335 тысяч человек (это разница между количеством родившихся и умерших). Всего умерло – 541 739 человек. Как отметили в Опендатаботе, в статистику не вошли регионы, которые сейчас неподконтрольны Украине и были недавно деоккупированы, потому что из этих областей невозможно получить точные данные.

Днепропетровщина возглавила ТОП регионов по смертности. На территории нашей области в 2022 году зафиксировали смерть 58445 человек. Далее следует Харьковщина, где умерло 37 890 человек и Киев – 36 353.

Самые низкие показатели смертности — во временно оккупированных и недавно освобожденных областях, но только потому, что оттуда нельзя собрать данные в полной мере. Так, например, в случае с Херсонской областью количество учтенных смертей сократилось более чем в три раза по сравнению с показателями 2021 года.

А вот точное количество родившихся неизвестно, потому что часть женщин, родивших в 2022 году, сейчас находится за границей и не подала эти данные в консульства. Однако, по имеющимся данным, в нашей стране вновь фиксируется спад населения.

Напомним, ранее Днепропетровщина стала лидером по числу браков.

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