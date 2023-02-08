Антилидер среди областей: Днепропетровщина возглавила ТОП регионов по смертности в 2022 году

Об этом сообщает сайт Опендатабот, ссылаясь на данные Минюста.
По данным ресурса, население Украины уменьшилось на 335 тысяч человек (это разница между количеством родившихся и умерших). Всего умерло – 541 739 человек. Как отметили в Опендатаботе, в статистику не вошли регионы, которые сейчас неподконтрольны Украине и были недавно деоккупированы, потому что из этих областей невозможно получить точные данные.
Днепропетровщина возглавила ТОП регионов по смертности. На территории нашей области в 2022 году зафиксировали смерть 58445 человек. Далее следует Харьковщина, где умерло 37 890 человек и Киев – 36 353.
Самые низкие показатели смертности — во временно оккупированных и недавно освобожденных областях, но только потому, что оттуда нельзя собрать данные в полной мере. Так, например, в случае с Херсонской областью количество учтенных смертей сократилось более чем в три раза по сравнению с показателями 2021 года.
А вот точное количество родившихся неизвестно, потому что часть женщин, родивших в 2022 году, сейчас находится за границей и не подала эти данные в консульства. Однако, по имеющимся данным, в нашей стране вновь фиксируется спад населения.
Напомним, ранее Днепропетровщина стала лидером по числу браков.
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