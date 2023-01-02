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Аномальное тепло в Днепре: на Новый год зафиксировали температурный рекорд

Сегодня 13:58
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В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый год.

Новости Днепра про Аномальное тепло в Днепре: на Новый год зафиксировали температурный рекорд

Декабрь и начало января оказались аномально теплыми. 1 января был зафиксирован новый температурный рекорд. В частности, в Киеве, по данным разных погодных сайтов, температура воздуха прогрелась до +13.

В последнее аномально теплую температуру 1 января зафиксировали в 1991 году, однако тогда было всего 11,1 градуса, что на три меньше максимальной температуры 1 января 2023 года.

Однако точные температурные показатели 1 января 2023 года впоследствии представит Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Сегодня 2 января в Днепре температура прогрелась до плюс 12 градусов тепла. Однако наслаждаться весенним теплом мы будем недолго. Уже на выходных сильно похолодает – до -11.

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Новости Днепра про Аномальное тепло в Днепре: на Новый год зафиксировали температурный рекордУкраїнська Новости Днепра про Аномальное тепло в Днепре: на Новый год зафиксировали температурный рекордРусский

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