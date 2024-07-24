Аномальная жара привела к частичному уничтожению урожая на Днепропетровщине

Специалисты Госпотребслужбы сообщили, что в июле условия для созревания урожая поздних сельскохозяйственных культур осложнялись в результате очень высоких температур воздуха, которые совпали с: цветением подсолнечника, формированием кочанов и наливом зерна кукурузы.
Особенно неблагоприятным было значительное количество дней с температурой воздуха днем выше 35°, при котором происходит недостаточное опыление кочанов.
Создавались условия для ухудшения качества зерна поздних культур и уменьшения урожая. Жаркая погода была также крайне неблагоприятной для роста и развития огородных и овощных культур.
Так что ожидать такого урожая, как в прошлом году не стоит.
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