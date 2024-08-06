Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из Днепра

Рыжикова стала 7-й в своем забеге с результатом 55,65 с. Украинка не смогла квалифицироваться в финал.
В финал вышли по 2 самые быстрые спортсменки из каждого забега и следующие 2 спортсменки, которые показали лучшее время. Финал пройдет 8 августа.
34-летний Рыжиков – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в эстафетном беге 4×400 метров.
Украинка стартовала во второй группе с мировой рекордсменкой Сидни Маклафлин-Леврон и заняла предпоследнее, седьмое место, опередив на 0:31 секунды представительницу Бельгии Анне Клас.
Время Рыжиковой на финише составило 55.65 секунды — Анна ухудшила свой показатель по квалификации (55.13) и утешительному забегу (54.95).
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