Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из Днепра

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова из Днепра выступила в полуфинале Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами.

Рыжикова стала 7-й в своем забеге с результатом 55,65 с. Украинка не смогла квалифицироваться в финал.

В финал вышли по 2 самые быстрые спортсменки из каждого забега и следующие 2 спортсменки, которые показали лучшее время. Финал пройдет 8 августа.

34-летний Рыжиков – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в эстафетном беге 4×400 метров.

Как выступила Анна Рыжикова в полуфинале Олимпиады?

Украинка стартовала во второй группе с мировой рекордсменкой Сидни Маклафлин-Леврон и заняла предпоследнее, седьмое место, опередив на 0:31 секунды представительницу Бельгии Анне Клас.

Время Рыжиковой на финише составило 55.65 секунды — Анна ухудшила свой показатель по квалификации (55.13) и утешительному забегу (54.95).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: