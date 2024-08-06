Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из Днепра

Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из Днепра

Сегодня 21:52
просмотров

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова из Днепра выступила в полуфинале Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами.

Новости Днепра про Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из Днепра

Рыжикова стала 7-й в своем забеге с результатом 55,65 с. Украинка не смогла квалифицироваться в финал.

В финал вышли по 2 самые быстрые спортсменки из каждого забега и следующие 2 спортсменки, которые показали лучшее время. Финал пройдет 8 августа.

34-летний Рыжиков – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в эстафетном беге 4×400 метров.

Как выступила Анна Рыжикова в полуфинале Олимпиады?

Украинка стартовала во второй группе с мировой рекордсменкой Сидни Маклафлин-Леврон и заняла предпоследнее, седьмое место, опередив на 0:31 секунды представительницу Бельгии Анне Клас.

Время Рыжиковой на финише составило 55.65 секунды — Анна ухудшила свой показатель по квалификации (55.13) и утешительному забегу (54.95).

Читайте также:

Новости Днепра про Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Анна Рыжикова завершила Олимпиаду-2024 после полуфинала 400 метров ж/б: результат бегунки из ДнепраРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде
    Новости Днепра
    04.08.2024 22:50
    Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

    Уроженец Днепропетровщины Михаил Кохан получил бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024…

    Днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024
    Новости Днепра
    04.08.2024 22:33
    Днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024

    Днепрянка Ярослава Магучих завоевала золото ОИ 2024!

    Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024
    Новости Украины
    03.08.2024 22:44
    Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024

    3 августа женская сборная Украины триумфовала в финале Олимпиады-2024 по…

    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту
    Новости Днепра
    02.08.2024 13:54
    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

    Ярослава Магучих прошла квалификацию на Олимпиаде в Париже.

    Последние новости

    Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)
    Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)

    Каменское на Днепропетровщине атаковали мошки.

    Сегодня 21:22
    1
    просмотров
    Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики – Минэнерго
    Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики – Минэнерго

    В Минэнерго ответили, повлияет ли на ситуацию в энергосистеме жара, которую прогнозируют синоптики.

    Сегодня 20:48
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли мужчину, оказавшегося посреди охваченной пламенем травы
    На Днепропетровщине спасли мужчину, оказавшегося посреди охваченной пламенем травы

    Мужчина оказался среди охваченного огнем сухостоя.

    Сегодня 20:08
    0
    просмотров
    Кому в Днепре 7 августа будут выключать свет
    Кому в Днепре 7 августа будут выключать свет

    Днепр будет со светом, но есть и те, кому не повезет.

    Сегодня 19:29
    3
    просмотров
    Пострадали три человека на Никопольщине в результате вражеской атаки — ОВА
    Пострадали три человека на Никопольщине в результате вражеской атаки — ОВА

    В Никопольском районе трое раненых из-за массовых обстрелов со стороны оккупированных территорий.

    Сегодня 18:47
    0
    просмотров
    От 45 тысяч гривен: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре
    От 45 тысяч гривен: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре

    Появился список актуальных на начало августа вакансий.

    Сегодня 17:46
    1
    просмотров
    В каких случаях жителю Днепра могут не выписать е-рецепт на лекарства и что делать: инструкция
    В каких случаях жителю Днепра могут не выписать е-рецепт на лекарства и что делать: инструкция

    Жители Днепра, которым для лечения необходимы рецептурные лекарственные препараты, должны обратиться к врачу за рецептом. Медицинский работник может выписать е-рецепт один раз, а после просто дистанционно обновлять его, при этом пациенту не нужно будет каждый раз ходить за рецептом к…

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    В Днепре откорректировали схему движения в центре города: что изменилось
    В Днепре откорректировали схему движения в центре города: что изменилось

    В Днепре снова изменили схему движения в центре города.

    Сегодня 16:54
    1
    просмотров
    В Днепре детей с 1 сентября будут подвозить автобусом в школы: кого это касается
    В Днепре детей с 1 сентября будут подвозить автобусом в школы: кого это касается

    Школьников будут бесплатно подвозить в школы.

    Сегодня 16:31
    1
    просмотров
    Что сейчас с собакой и щенком, которых нашли обессиленными от голода в квартире в Кривом Роге
    Что сейчас с собакой и щенком, которых нашли обессиленными от голода в квартире в Кривом Роге

    Щенок и его мама, которых нашли почти без сознания в одной из квартир Кривого Рога, идут на поправку.

    Сегодня 15:58
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх