Анна Маляр рассказала о соотношении потерь украинской и русской армии

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о соотношении потерь армий Украины и России.

По словам Маляр, в настоящее время соотношение потерь армий Украины и России составляет 1 к 6,5.

Об этом замминистра сообщила, ссылаясь на командующего ОК «Південь» генерала Андрея Ковальчука.

Генерал считает, что критической чертой соотношения потерь станет время, когда потери будут 1 к 8. Это, по словам Ковальчука, повлечет за собой психологический упадок армии противника.

На сегодняшний день утраты российских военных в войне против Украины составляют 65 тысяч в личном составе.

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