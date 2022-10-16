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Анна Маляр рассказала о соотношении потерь украинской и русской армии

Сегодня 17:22
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Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о соотношении потерь армий Украины и России.
Новости Днепра про Анна Маляр рассказала о соотношении потерь украинской и русской армии

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По словам Маляр, в настоящее время соотношение потерь армий Украины и России составляет 1 к 6,5.

Об этом замминистра сообщила, ссылаясь на командующего ОК «Південь» генерала Андрея Ковальчука.

Генерал считает, что критической чертой соотношения потерь станет время, когда потери будут 1 к 8. Это, по словам Ковальчука, повлечет за собой психологический упадок армии противника.

На сегодняшний день утраты российских военных в войне против Украины составляют 65 тысяч в личном составе.

Новости Днепра про Анна Маляр рассказала о соотношении потерь украинской и русской армииУкраїнська Новости Днепра про Анна Маляр рассказала о соотношении потерь украинской и русской армииРусский

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