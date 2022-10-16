Анна Маляр рассказала о соотношении потерь украинской и русской армии

По словам Маляр, в настоящее время соотношение потерь армий Украины и России составляет 1 к 6,5.
Об этом замминистра сообщила, ссылаясь на командующего ОК «Південь» генерала Андрея Ковальчука.
Генерал считает, что критической чертой соотношения потерь станет время, когда потери будут 1 к 8. Это, по словам Ковальчука, повлечет за собой психологический упадок армии противника.
На сегодняшний день утраты российских военных в войне против Украины составляют 65 тысяч в личном составе.Елизавета Бельмас
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