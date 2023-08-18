Ангел, который оберегает военных: в Кривом Роге появился новый патриотический мурал (ФОТО)

В Кривом Роге появился новый патриотический мурал.
Об этом сообщила в Facebook художница Анастасия Щербак.
По ее словам, стенопись разместилась на здании на Почтовом проспекте.
На мурале изображены военные, которых оберегает ангел-хранитель.
Рисунок выполнен в сине-желтых цветах.
В комментариях местные жители пишут, что мурал очень красивый:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО).
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