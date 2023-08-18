Ангел, который оберегает военных: в Кривом Роге появился новый патриотический мурал (ФОТО)

Очень красиво!

В Кривом Роге появился новый патриотический мурал.

Об этом сообщила в Facebook художница Анастасия Щербак.

По ее словам, стенопись разместилась на здании на Почтовом проспекте.

На мурале изображены военные, которых оберегает ангел-хранитель.

Рисунок выполнен в сине-желтых цветах.

В комментариях местные жители пишут, что мурал очень красивый:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО).

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