Андрея Деркача из Днепра и его соратников лишили гражданства Украины

Депутатов Верховной рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и депутата от Сумщины Андрея Деркача лишили украинского гражданства.

В ближайшее время они будут лишены депутатских мандатов.

«На основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех человек — Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Казака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича», — заявил Президент Владимир Зеленский.

Виктор Медведчук — политик, кум российского диктатора Владимира Путина. Он подозревается в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ЛДНР».

Согласно данным следствия, нардеп мог быть причастен к незаконной схеме поставки угля из Донбасса и финансирования боевиков.

В течение нескольких месяцев депутат находился под домашним арестом. После вторжения РФ в Украину он скрылся из-под ареста, СБУ задержала его только 12 апреля. После пяти месяцев заключения его обменяли на 200 защитников «Азовстали».

Тарас Козак — политик, народный депутат. Подозревается в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака. Также ограничения были введены против принадлежащих ему компаний, владеющих телеканалами NewsOne, Zik и 112. Санкции против Козака введены из-за поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса.

Андрей Деркач — политик, народный депутат. В прошлом году СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ, в которую входил Деркач. По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Ренат Кузьмин — политик, народный депутат, подозревается в государственной измене. По версии следствия, Кузьмин с марта 2021 года распространял антиукраинскую пропаганду. Сам Кузьмин на момент вынесения подозрения скрывался от следствия.

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