Андрея Деркача из Днепра и его соратников лишили гражданства Украины

В ближайшее время они будут лишены депутатских мандатов.
«На основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех человек — Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Казака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича», — заявил Президент Владимир Зеленский.
Виктор Медведчук — политик, кум российского диктатора Владимира Путина. Он подозревается в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ЛДНР».
Согласно данным следствия, нардеп мог быть причастен к незаконной схеме поставки угля из Донбасса и финансирования боевиков.
В течение нескольких месяцев депутат находился под домашним арестом. После вторжения РФ в Украину он скрылся из-под ареста, СБУ задержала его только 12 апреля. После пяти месяцев заключения его обменяли на 200 защитников «Азовстали».
Тарас Козак — политик, народный депутат. Подозревается в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака. Также ограничения были введены против принадлежащих ему компаний, владеющих телеканалами NewsOne, Zik и 112. Санкции против Козака введены из-за поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса.
Андрей Деркач — политик, народный депутат. В прошлом году СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ, в которую входил Деркач. По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
Ренат Кузьмин — политик, народный депутат, подозревается в государственной измене. По версии следствия, Кузьмин с марта 2021 года распространял антиукраинскую пропаганду. Сам Кузьмин на момент вынесения подозрения скрывался от следствия.
Читайте также:
Автор:
"Новая почта" сообщила об открытии в Варшаве первого грузового отделения…
Пассажиры, которые из-за объявления воздушной тревоги не смогли вовремя добраться…
В Днепре за сутки с 9 на 10 января прививки…
Жительница Днепра нашла возле реки неподалеку от своего дома больного…
7 января, защищая Родину, во время минометного обстрела со стороны противника, в результате огнестрельного осколочного ранения, в Донецкой области, Бахмутского района близ Клищиевки погиб младший сержант, инструктор группы подготовки штаба I аэромобильного батальона Андрей Станиславович Храпанов.
"Новая почта" сообщила об открытии в Варшаве первого грузового отделения Nova Post, принимающего отправку до 1000 кг.
Пассажиры, которые из-за объявления воздушной тревоги не смогли вовремя добраться до железнодорожного вокзала и попасть на запланированный рейс, смогут воспользоваться своим билетом в течение следующих 24 часов, выбрав нужный рейс в том же направлении.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре за сутки с 9 на 10 января прививки от коронавируса получили 177 человек.
Жительница Днепра нашла возле реки неподалеку от своего дома больного лебедя. Птица не смогла улететь на зимовку со своей стаей из-за травмы шеи.
В оккупированном Бердянске (Запорожская область) больницы переполнены ранеными российскими военными.
В Днепре вечером 10 января из-за экстренных отключений света жители домов на части улиц остаются без воды и отопления.
Французская компания стала спонсором террористической войны РФ. НАЗК призывает ввести санкции против производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle.
В Польше возник острый дефицит работников. Названы специалисты, которых не хватает больше всего. В их числе дальнобойщики, водители грузовиков, психологи и психотерапевты, медсестры и акушерки. Нехватка кадров зафиксирована в большинстве регионов страны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!