Американку, выгуливавшую поросенка в Днепре, задержали в Москве: на этот раз ходила с телятком

Осенью 2021 года в центре Днепра увидели иностранку, которая выгуливала поросенка. Позже ее заметили с теленком на улице Жуковского. Оба животных американка держала у себя дома на съемной квартире.
Позже животных у девушки забрали.
Как оказалось, иностранка гуляла с домашними животными не только по улицам Днепра. Как сообщили РосСМИ, 34-летнюю американку Алисию Дэй задержали на Красной площади в Москве. Там она выгуливала теленок.
Известно, что Алисия зоозащитница и спасает животных, которых собираются отправить на убой. В 2021 году она выгуливала свинью в Лондоне, в 2022 году ходила с бараном в Варшаве, а в 2023 году — с теленком в Москве.
Как отмечают московские СМИ, девушку составили админпротоколы: за проведение демонстрации или протеста, а также за препятствование работе полиции. Девушка объяснила правоохранителям, что спасла животное от смерти и хотела показать «прекрасный город».
Предварительно Алисия заплатит 20 тысяч рублей штрафа. Теленка, с которым американка гуляла на улице, отправили в местный реабилитационный центр. Отмечается, что дома в Алисии обитает еще несколько спасенных животных.
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