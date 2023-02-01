Американку, выгуливавшую поросенка в Днепре, задержали в Москве: на этот раз ходила с телятком

Иностранку, у которой два года назад отобрали поросенка и теленка, с которыми она жила в съемной квартире в Днепре, задержали в Москве.

Осенью 2021 года в центре Днепра увидели иностранку, которая выгуливала поросенка. Позже ее заметили с теленком на улице Жуковского. Оба животных американка держала у себя дома на съемной квартире.

Как оказалось, иностранка гуляла с домашними животными не только по улицам Днепра. Как сообщили РосСМИ, 34-летнюю американку Алисию Дэй задержали на Красной площади в Москве. Там она выгуливала теленок.

Известно, что Алисия зоозащитница и спасает животных, которых собираются отправить на убой. В 2021 году она выгуливала свинью в Лондоне, в 2022 году ходила с бараном в Варшаве, а в 2023 году — с теленком в Москве.