Альтернатива санкам: как выглядит самое бюджетное средство для зимних «покатушек» за 159 грн

Несмотря на то, что за окном пока что плюсовая температура, синоптики обещают в дальнейшем незначительное похолодание и возможный снег. Для детей зима – это в первую очередь возможность покататься со снежных горок. Журналисты dnepr.info решили узнать, какие есть альтернативы санкам и как на них сэкономить.

Если планируете возить ребенка в садик, то конечно, лучше покупать санки. Самые дешевые обойдутся в 800 грн. У них есть спинка, которую со временем можно снять.

Санки без спинки, но с более длинной «скамьей» для сиденья обойдутся чуть больше тысячи.

А вот санки с максимальными удобствами – мягкая «скамейка», ремень безопасности, удобная спинка и широкая веревка, чтобы родителям было более удобно катать ребенка обойдутся почти в 3 тыс грн.

Но такой вид транспорта не всегда удобен, в первую очередь – занимает много места, когда не используется, а полозья могут ржаветь от контакта с солью и песком. Да и самому ребенку тяжело будет дотащить санки до горки. Плюс, если сверху снега лед – санки будут не так хорошо «ехать», как «ледянка».

Внешне это такой большой кусок пластика, выкрашенный в яркие цвета. Может быть различной формы, но чаще всего круглый. В ледянке по бокам есть два отверстия для рук, чтобы ребенок держался, а в некоторых моделях — и «зазор» для веревки, чтобы их можно было тянуть как санки.

Ледянка – самый бюджетный и занимающий минимум места вариант для зимних детских развлечений.

Самые бюджетные удалось найти за 159 грн. Но подходят только для того, чтобы съехать с горы и не более.

Более удобная для ребенка ледянка обойдется в 200 грн.

А санки-ледянка стоят 214 грн.

Большой плюс этого «устройства» в том, что они занимают мало места, не боятся холода, жары, соли и песка. Минус состоит в том, что нередко такие ледянки ломаются во время эксплуатации.

Надувные санки или тюбинг – самые дорогие в нашей подборки. Обойдутся они в 1756 грн. подойдут только для катания на снегу. Причем в идеале – на чистом снегу, без песка, соли и прочих посыпочных материалов. Материал довольно нежный и один острый камень под дном санок может все испортить. Среди плюсов – их легкость, удобство для ребенка, компактность.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: