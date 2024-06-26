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Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа

Сегодня 09:32
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Украинский боксер и абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик отказался от пояса IBF в пользу боя между бывшими противниками, которые в прошлом проиграли ему бой.

Новости Днепра про Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице Instagram.

Энтони и Дэниел, слушайте, я знаю, титул IBF важен для вас. Назовем это моим подарком вам на 21 сентября. Слава Богу всему. Слава Украине, – обратился боксер.

А под видео Усик отметил:

Мир любит сильных. Ваш друг, бесспорный чемпион мира в тяжелом весе.

В настоящее время Дэниел Дюбуа после боя с хорватом Филиппом Хрговичем признан «временным» чемпионом мира, по версии Международной боксерской федерации (IBF). 21 сентября ожидается его бой с Энтони Джошуа, который в своем последнем бою победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, 19 мая состоялось объединительное сражение за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между Усиком и Фьюри. Украинский боксер, обладатель поясов WBA, WBO и IBO, поборол противника и получил пояс IBF.

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Новости Днепра про Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – ДюбуаУкраїнська Новости Днепра про Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – ДюбуаРусский

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